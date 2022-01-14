Bülent Ersoy'a şemsiye skandalı sonrası, Anıtkabir Komutanı görevden alındı

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinde "şemsiye" skandalı yaşanmıştı. Skandal görüntüler sonrasında hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alındı.

Bülent Ersoy'un "tekerlekli sandalyeli" Anıtkabir ziyaretinde Ersoy'a şemsiye tutan albay görüntüsü olay olmuştu.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı'nın görevden alındığını açıklandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.

Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.