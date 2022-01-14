Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Albay ile ilgili dikkat çeken iddia

Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformasıyla şemsiye tutan rütbeli askerin görevden alındığı öne sürüldü.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre; Bülent Ersoy'un "tekerlekli sandalyeli" Anıtkabir ziyaretinde Ersoy'a şemsiye tutan albayın Anıtkabir'den Hakkâri Yüksekova’ya görevlendirildiği ortaya çıktı.

Görevden alınan albayın çevresine çok üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra emekliye ayrılmayı düşündüğünü söylediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.