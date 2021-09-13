Bülent Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bülent Sanver Kaya, 8 Mayıs 1960 tarihinde gözlerini Trabzon’da dünyaya açtı. Hayat şartları pek çok insan gibi kendisini de gurbetçi yaptı.

Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı olarak İngiltere’nin Norwich, kentinde, çok önceden beri içerisinde bulunduğu eğlence sektöründeki tecrübelerinden istifade ederek, eğlence sektörünün kalbi kabul edilen bir merkezi yerde, Mantra adını verdiği büyük bir gece kulübünün açılışını gerçekleştirdi.

Eğlenmeyi sevdiği gibi eğlendirmeyi de seven Bülent Sanver Kaya, Mantra Gece Kulübünde eğlence sektörüne getirdiği yenilikler ile sektörün lokomotif markalarından birisi oldu. Tanınmış DJ ler ile gerçekleştirilen canlı performanslar, haftanın üç günü farklı konseptlerde müşteri kabul edilmesi gibi uygulamaları eğlence sektöründe daha çok tutulmasına ve tanınmasına yol açtı. Yılda iki kere memleketi Trabzon’a ziyarete gelen

Bülent Kaya, yatırımlarının bir kısmını vefanın gereği olarak ülkesine yapmak istiyor. Bu sebep ile Bodrum’da ülkenin en büyük gece kulübünü açabilmek için ön çalışma içerisinde bulunan Colombo Bülent, çalışmalarını tamamlar tamamlamaz böyle bir kulübü ülkesine kazandırmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Kendisi aynı zamanda İngiltere’nin en büyük yemek şirketlerinden biri olan Baba Catering adlı yemek şirketinin sahibi olan Colombo Bülent, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların ardından, henüz beş yıl önce kurmuş oldukları şirketleri ile “İngiltere’nin En İyi Catering Firması Ödülü’nü” aldıklarını belirtti. Kurduğu catering firması ile İngilizlerin yanı sıra bölgedeki turistlere Türk Mutfağının lezzetlerini sunan Bülent Sanver Kaya, aldıkları ödülün motivasyonu ile bir sonraki hedeflerinin, tüm dünyaya, Türk mutfağının lezzetlerini tanıtmak olduğunu söyledi. Kaya, yalnızca iş yaşamındaki başarılar ile adından söz ettirmedi. Aynı zamanda İngiltere’de gerçekleştirilen çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alan bir yardım sever olarak da adını duyurdu.