Bülent Turgut ve Raif İnan Yapımcılığında Prison Break'ten İlk Türk Süper Kahraman Evreni T-World'e!

Süper kahraman furyasına yeni bir boyut kazandıracak olan ve Bülent Turgut ve Raif İnan yapımcılığında hazırlanan “T-World Süper Kahramanlar” dizisi, TRT ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk Türk Süper Kahraman Evreni olma özelliği taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda ise Prison Break, Criminal Minds ve Lost gibi dünya çapında ses getiren dizilere imza atan Bobby Roth oturuyor.

Bülent Turgut ve Raif İnan’ın yapımcılığını üstlendiği “T-World Süper Kahramanlar” dizisi, süper kahraman evrenini farklı bir şekilde anlatıyor. Geçmişin izleri ile günümüze ışık tutacak olan bu hikayede dünyada yaşanan salgın hastalıklar, çevre kirliliği, savaş gibi büyük çaplı konular ele alınacak. Tarihin kadim isimlerinden etkilenerek hazırlanan karakterler, özel yetenekler ile donatılıyor. Süper kahramanların düşmanlarla karşı karşıya gelişinde ise izleyiciyi gerçekçi bir hikaye bekliyor.

Dizinin hedef kitlesi 12-34 yaş aralığındaki izleyiciyi kapsıyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin hayal dünyasını aralayacak olan bu yapımın senaryosu için 20 farklı senarist ile çalışıldı. TRT ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin senaryosu 2 yıl önce hazırlandı. 1.900 Entertainment A.Ş. tarafından hazırlanan evrenin süper kahramanları, çevre sorunlarından salgın hastalıklara kadar uzanan zorlu bir mücadelenin tam ortasında yer alıyor.

T-Word evreninde öncelikli olarak 3 dizi çekilecek. Projenin alt yapısını oluşturmak için Türk mitolojisinin yanı sıra teoloji çalışmaları yapıldı. Maske ve pelerinle süper kahraman yapılmayacağını vurgulayan Turgut, felsefi ve yaşamsal bakış açılarını incelediklerini de ifade etti.

https://twitter.com/i/status/1385428149186478083

“Karakterlerin Hikayeleri Yalnızca Müslümanlardan Oluşmayacak”

Türk televizyonlarına görsel bir şölen sunacak olan “T-World Süper Kahramanlar Dizisi”, 1200 yıllık bir zaman dilimine yayılıyor. Gizem ve aksiyonun bir araya geldiği bu hikayelerde 36 yerli karakter bulunuyor. Karakterlerin tasarımında ise Ahmet Yesevi, Ali Kuşçu, Mevlana, Harezmi gibi tarihin önemli isimlerinden etkilenilmiş. Karakter çalışmaları, Halid Şimşek ve Bülent Turgut tarafından gerçekleştirildi. Süper kahraman evrenine yeni bir soluk kazandıracak olan bu dizide “Altay”, “Rumi”, “İkizler”, “Su Perisi”, “Nazar” ve “İnsan Tamircisi” gibi karakterler yer alıyor. Yapımda yer alan karakterler sadece Türk değil. Özbek, Rus, İran Filistin gibi farklı milletlerden karakterler de bulunuyor.

“Süper kahraman” dendiği zaman ABD çizgi roman evreninin akıllara geldiğini vurgulayan Turgut, şu ifadeleri kullandı:

“İslam her ne kadar kültürümüzün bir parçası olsa da karakterlerin hikayeleri yalnızca Müslümanlardan oluşmayacak. Bu evrende Rus ve Yahudi karakterlerin de yer almasını planlıyoruz. Türkiye’nin ve bu benzersiz bölgenin zenginliklerini yansıtmak adına mitolojimizin ve karakterlerimizin çeşitliliğinden yararlanacağız. Farklı kültürlerden, inançlardan ve halklardan bir araya gelmiş bir konumda bulunuyoruz. Sinematik evrenimizde de bunu yansıtmayı hedefliyoruz."

Kostümler 3D Teknolojisi ile Tasarlanıyor

Yapımcılığını Bülent Turgut ve Raif İnan yaptığı ilk hikayede anlatılacak olan “Altay” karakterinin kostüm çalışması, Sema Gücer tarafından gerçekleştirildi. Projenin devamını ise çalışmayı Gücer’den devralacak olan Ann Foley, Ruth Myers ve Genevieve Tyrrell sürdürecek. Tasarım uygulamacıları tarafından hayata geçirilecek olan kostümler, 3D printer teknolojisi ile üretiliyor.

Projenin yapımcılığının yanı sıra karakter çalışmasında yer alan Bülent Turgut, kostüm çalışmalarıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Belli bir yaştan sonra çocuklar, okulda falan yabancı süper kahramanlardan etkilenmeye, onların kostümlerine özenmeye başladı. O zaman da emin oldum. ‘Bu süper kahraman kostümlerinin değişme vakti geldi.’ dedim.”

Birçok Farklı Ülkede Gerçekleşen Çalışmalar Tam 4 Yıl Sürdü

1900 Entertainment AŞ.'nin yaptığı “T-World Süper Kahramanlar” dizisinin AR-GE çalışmaları 4 yıl sürdü. Diziyle alakalı tüm çalışmalar; Türkiye, ABD, Meksika ve Macaristan’da gerçekleşti. Bu süreçte dijitalden aksiyon ekibine, kostümden tasarım ekibine kadar büyük yatırımlar yapıldı. Yurt dışında önemli projelere imza atan değerli isimler, ilk Türk süper kahraman evreni çalışmalarına dahil oldu.

Evrenin görsel efekt çalışmaları, Digiflame şirketinden Oğuz Öztürk ile Dusan Strugar ortaklığında yürütülecek. Başarılı bir çalışmanın ardından ortaya çıkacak olan dizi, izleyiciyi farklı bir dünyanın içine çekecek. Strugar; Superman, Batman ve Yenilmezler: Ultron Çağı gibi filmlerin görsel efekt yapımcılığını ve süpervizörlüğünü yapmıştır.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise son olarak Marvel’ın “Agents of SHIELD” dizisini çeken Bobby Roth yer alıyor. Kariyer hayatı boyunca önemli işlere imza atan Roth, T-World’ün hazırlık aşamasından sonra geliştirme sürecine de dahil oldu.

Bobby Roth Kimdir?

1950 doğumlu olan Bobby Roth, eğitimini Kaliforniya Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Başarılı bir kariyer hayatına sahip olan Roth, dünya çapında ün yapan projelere imza atmıştır. Lost, Prison Break, Without a Trace, Criminal Minds, Fringe, Agent of Shields ve Grey’s Anatomy Revenge, bu projelerden sadece bazılarıdır. Amerikan televizyonlarının en bilinen isimlerinden biri olan Roth, Türkiye’de de çeşitli çalışmalarda yer almıştır. 2014 yılında yayın hayatına başlayıp 2016 yılında ekranlara veda eden “Filinta” dizisi de bu projelerden biri. Bobby Roth, dizinin birkaç bölümünü ve önemli sahnelerini çekmek için projeye dahil olmuştur.