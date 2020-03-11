Bulgaristan'da Türk vatandaşı karantina alındı

Bulgaristan'ın Haskovo şehrindeki hastanede karantina altına alınan Türk vatandaşının yasa dışı yollarla sınırı geçtikten sonra Svilengrad'a bağlı Mezek Köyü yakınlarında yakalandığı kaydedildi.

TEST SONUCU BEKLENİYOR

Sınır polisinin kontrolleri sırasında yakalanan ve ambulansla hastaneye götürülen şahsa koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.

MÜLTECİ AKINI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GİREMEDİ

İtalya'dan Yunanistan üzerinden Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşının, Pazarkule Sınır Kapısı'nın mülteci akını nedeniyle kapalı olması nedeniyle Türkiye'ye giremediği ve Bulgaristan'a yöneldiği bildirildi.

YUNANİSTAN-BULGARİSTAN SINIRINI NEDEN KAÇAK GEÇTİĞİ BİLİNMİYOR

Şahsın Yunanistan-Bulgaristan sınırını neden kaçak geçtiği ise henüz bilinmiyor.