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  3. Kaçmalarına izin vermeyin, bulun bu şerefsizleri! Türk Lirası'na, Türkiye'ye büyük hakaret!

Bulun bu şerefsizleri! Türk Lirası'na, Türkiye'ye büyük hakaret!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye de turist akınına uğradı. Ancak Arap oldukları belirtilen turistlerin bir restoranda yaptığı hareket, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada yayılan videoda, yemek yedikleri restoranın garsonundan hesabı isteyen turistler, hesabın gelmesinin ardından ödeyecekleri miktara bakıp, hesap defterini kapattı. Ardından kamera, masadaki diğer 2 kişiye doğru döndü.

TÜRK LİRASIYLA BURUNLARINI SİLDİLER

Daha sonra hesabı ödemek için ellerini ceplerine atan turistler, çıkardıkları Türk lirasıyla burunlarını sildi. Turistlerin skandal hareketleri, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, turistlerin gözaltına alınmasını talep etti.

 

Etiketler Türk lirası hakaret burunlarını sildiler
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