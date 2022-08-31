Buluttaki Gardırop – Unomoi

UnoMoi, sürdürülebilir modanın da olabileceğine inanan, kiralamanın "giyinmenin geleceği" olduğunu düşünen bir marka. Markayı iki kadın girişimci arkadaş Ayşe Kefli ve Gözde Atasoy kurdu.

www.unomoi.com web sitesinden kendi seçtiğimiz elbiseleri kiralayıp, bir ay boyunca dilediğimiz kadar giymemize imkan sağlıyorlar. Bu iş modelinin dünyada bir çok örneğini görmek mümkün. Hatta bu sisteme Amerika’da “Netflix of Fashion” deniyor.

Markanın iş modeli yurt dışında “buluttaki gardırop“ olarak tanımlanıyor. Gelir modeli kiralama usulü abonelik sistemine dayalı. Web sitesinden abonelik yapanlar, farklı paketler kapsamında ister 1 isterlerse 5 ürünü 1 ay boyunca kiralayarak, sınırsız kullanım hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca kurye ve kuru temizleme hizmeti de paket fiyatına dahil. Diledikleri anda, hiçbir ek ücret ödemeden aboneliklerini kolayca iptal edebiliyorlar. UnoMoi envanterinde, genel olarak ulaşılabilir lüks segment olarak tanımlanan ve orijinal mağaza satış fiyatları 2500 - 7000 TL arasında olan ürünler mevcut.

Marka, hem Covid-19 sebebi ile hem de kiralık kıyafetler konusunda kullanıcılarının içlerinin rahat olması açısından temizleme sürecinde uzmanlar tarafından güvenilir metod olarak gösterilen yöntemleri tercih ediyor. Öncelikle kıyafetleri solventie ile yıkayıp sonra 150 dereceyi bulan sıcaklıklardaki sanayi tipi ütüler ile dezenfekte ediyorlar. Bu temizleme sürecinin ardından ardından, ayrı ayrı askılarda ve el değmeden poşetleyerek, tek bir UnoMoi çantası içinde gönderiyor. Kiralama sonunda geri alınırken de aynı çanta içinde geri verilmesine özellikle dikkat ediyorlar ki çevreye kirleten atık oluşmasın. Bu çantalarla işleri tamamen bittiğinde Ataşehir Belediyesi’nden aldıkları destek ile geri dönüşüme gönderiliyor.

Sürdürülebilir moda kavramına öncülük eden ve alışveriş alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini bize hatırlatan marka, birçok sosyal sorumluluk projesini de yönetiyor. Bunlardan birini Ecording ile gerçekleştirdi. Her bir kiralama için Ecording, EcoDrone’ları ile doğaya tohum topu atışı yapıyor. Üstelik kiralama sonrası paylaşılan QR kodlar ile aboneler de bu tohum topu atışlarını görebiliyorlar.

Bunun dışında UnoMoi, gelecek nesillerde de çevre bilinci oluşturmak ve onlara destek olmak adına bir işbirliği daha hayata geçirdi.

54 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla başarılı ve maddi imkanı kısıtlı, ülkemizin aydınlık geleceği gençlerimizin okuyabilmesini, kendini geliştirmesini hedefleyen Türk Eğitim Vakfı ile bir projeye imza attılar. Bu proje kapsamında, TEV bursiyerleri, UnoMoi’nin sitesinden, dünyaca ünlü markalardan beğendikleri tasarımları mezuniyetlerinde, doğum günü partilerinde, önemli etkinliklerde ve en önemlisi de staj/iş görüşmelerinde hiçbir ücret ödemeden temin edebilecekler. Erkek bursiyeler için de Gizia ile iş birliği yaptı UnoMoi ve yine ihtiyaçları doğrultusunda onlara da aynı hizmeti sağlayacak.

Ayrıca UnoMoi’de dünyaca ünlü markalar var. Whenever Company, Sagaza, Nocturne ve Vakko’nun en güzel parçaları UnoMoi abonelerinin hizmetinde. TEV bursiyeri kız öğrencileri de bu ürünleri yine hiç bir ücret ödemeden kullanabilecekler.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dolabımızın sadece %12’sini aktif halde kullanıyoruz. UnoMoi, hevesle alıp dolabların kara deliklerinde kaybolmasın diye size seçeneklerin çok fazla olduğu bir dolap sunuyor aslında. Çok özel bir davet için sadece bir defa giyeceğiniz elbiseyi satin almayı unutabilirsiniz. Elbiseyi kiralayarak hem kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlayabilirsiniz hem de bütçe dostu bir deneyim yaşamış olursunuz.

Bu arada UnoMoi markasından kiralama yaptığınız elbiselerin ve diğer tüm ürünlerin sigortalı olduğunu da belirtmekte fayda var. Herhangi bir kazadan ya da aksaklıktan korkmadan gönül rahatlığı ile giyebilir, iş görüşmesi ya da özel günlerinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

İstediğin deseni, stili, rengi kirala. Yepyeni tarzlar dene, giy, eğlen, keşfet! Seçtiğin ürünler 1 ay boyunca senin. İster hafta içi ofiste, istersen de hafta sonu konserde. Sen nasıl istersen!

Vakko, Sagaza Madrid, Nocturne ve Whenever Company’nin envanterdeki parçalarını görmek ve UnoMoi ile ilgili diğer bilgilere ulaşmak için https://unomoi.com/ adresine gidebilirsiniz.