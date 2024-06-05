Bunaltan sıcaklar ne kadar sürecek ? Yağışlar geri geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 12 derece üstünde seyreden sıcaklar Türkiye'yi bunaltmaya devam edecek. Ancak yarın itibariyle pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 6 - 12 Haziran tarihleri arası hava tahmin haritaları 6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası 7 Haziran Cuma hava durumu tahmin haritası 8 Haziran Cumartesi hava durumu tahmin haritası 9 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritası 10 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası