Bunaltan sıcaklar sonrası, yağışlar geri geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 derece üstünde seyretmeye devam edecek. Ancak İstanbul başta olmak üzere sağanak yağışlar sıcaklıkları bastıracak.... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















