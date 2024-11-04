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Bungalov tatili tuzağıyla 15 milyon TL'lik vurgun

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Sosyal medyada sahte bungalov ilanları yayınlayarak 300 vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 6 kişi yakalandı.

Bungalov dolandırıcıları yine yüzlerce vatandaşı mağdur etti. Sahte bungalov tatil sayfaları açarak 300 vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında sahte bungalov tatil sayfaları açarak 300 vatandaşı dolandıran suç örgütünü takibe aldı. "Sapanca Bungalov" ve "Muğla Fethiye Bungalov Konaklama" gibi isimlerle açılan sahte sayfalar üzerinden dolandırıcılık yapan ve toplamda yaklaşık 15 milyon TL haksız kazanç elde eden 6 şüpheli, Sakarya ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla Kayseri, Antalya ve Mersin'de yakalandı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi. 1 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada sahte bungalov ilanları yayınlayarak 300 vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 6 kişi yakalandı.

İHA

Etiketler sahte bungalov ilanı dolandırıcı Sapanca Bungalov Fethiye
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