Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur''

Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy katıldığı Youtube programında kadınları işe almayı ‘daha az’ tercih ettiğini bunun sebebinin de kadınların evlenmesi, çocuklarının olması olduğunu söyledi.

Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Armağan Çağlayan’ın Youtube programına katıldı. Atasoy’un programda kadınlar ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Atasoy, Armağan Çağlayan’ın “Kadın olmanız kariyeriniz boyunca, özellikle de Adli Tıp Enstitüsü’nü yönetirken size bir engel oluşturdu mu?” sorusuna “Hayır oluşturmadı” derken cümlesinin devamında kadınları işe almak için tercih etmediğini söyledi.

Atasoy’un soruya verdiği yanıt şöyle:

“Üniversitede oluşturmaz hem kadın hem erkek vardır. Kadınları tercih ettiğim, daha fazla işe aldığım diye bir şey yok. Bilakis kadınları daha az işe almayı her zaman tercih etmişimdir, değişik nedenlerden ötürü. Gençtirler, evlenirler, birden bire çocukları olur siz onu kaybedersiniz. O tempoda, o disiplinde çalışmayabilir ne yemek yapacağını düşünmeye başlar. Bunlar kötü şeyler tabii ki. Onun için erkekleri tercih ederim çalışmak için. Ama kadınlar çok titiz, çok disiplindir. Tekrar çalış dediğiniz zaman da hiç sıkılmaz. Çünkü yün örer istediği zaman, çok sabırlıdır.”

Atasoy akademide kadınların yoğunlukta olduğunu söyledi.