Bunu yapan apartman yöneticisin hapsi istendi

Denizli'de profesyonel site yöneticiliği yapan bir kişi yöneticiliğini üstlendiği bir sitede geçmişe dönük aidat borçlarını tahsil etmek için apartmanların panosuna borçluların ismi ve borç miktarlarına ilişkin duyuru asınca 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Bir site sakininin kişisel verilerini paylaştığı gerekçesiyle hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu Nail Ç. hakkında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (KVKK) ihlalden 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kentte 4 yıldır profesyonel site yöneticiliği yapan Nail Ç., bir yıl önce Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki bir sitenin yöneticiliğini üstlendi. Nail Ç., geçmiş yönetimden kalma aidat borçlarının tahsil edilmesi amacıyla site sakinlerine telefonla toplu mesaj gönderdi. Borçlar ödenmeyince Nail Ç., sitedeki apartmanların içinde yer alan panolara, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının yer aldığı not astı. Bunun üzerine sitede yaşayan ve aidat borçluları arasında yer alan G.Ç., kişisel verilerinin ifşa edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Nail Ç., suç kastının olmadığını, görevini yaptığını savundu.

4 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı

Savcılık soruşturma sonucunda, aidat borç listesindeki isim ve borç miktarının kişisel veri kapsamına girdiği, blok, daire numarası ile borç bilgileri yazmanın 'Adres bilgisinin paylaşılması' olduğu gerekçesiyle Nail Ç. hakkında dava açtı. Nail Ç.'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1 maddesindeki 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. Davanın ilk duruşması 8 Haziran'da Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Birçok apatman site yöneticisinin yaptığı şey!

Profesyonel yöneticilik yaptığını ve Denizli'de birçok sitenin yöneticisi olarak çalıştığını belirten Nail Ç., yaşadığı olay nedeniyle şaşkın olduğunu söyledi. Türkiye'de, aidat, ödeme bilgilerin birçok sitede panoya asılarak duyurulduğunu ifade eden Nail Ç., "Profesyonel site yöneticiliğine 1990'da Almanya'da başladım. 4 yıldır da Denizli'de bu işi yapıyorum. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince yargılanıyorum. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Ben kimsenin kişisel verilerini ifşa etmedim. Binada yaşayan herkes zaten birbirini tanıyor. Türkiye'de borç bildirimi asmak gelenekseldir. Birçok site yöneticisi bu yöntemi kullanıyor. Çoğu yönetici ödenmeyen aidat borçlarını panoya asar; görsün de ödesin diye. Çünkü birçok site sakini, 'telefonla mesaj almadım', 'borçlu olduğumu bilmiyordum' diyebiliyor. Bu yüzden panoya asıyorduk. Meğerse bu suçmuş. Artık panoya böyle bir şey asmam" açıklamasında bulundu.

Benim başıma gelmez demeyin

Site yöneticilerinin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Nail Ç., “İş yerime bu konu hakkında gelen ilk tebligatı açıp okuduğumda şok geçirdim. İfade verdim, mahkemeye çıktım. Konu hakkında bir karar verilemedi, bilirkişi incelemesi yapılması istendi. Davanın sonucunu merakla bekliyorum. Site yöneticileri, bu konuya dikkat etsin. Benim başıma gelen size de gelmesin" dedi.