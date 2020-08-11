Bunu yapan insan olamaz! Kumsalda rezalet görüntü

Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, kumsalda içtikleri ve yedikleri ürünlerin kaplarını olduğu gibi bırakan şahıslara tepki yağdı.



Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta, yedikleri ve içtikleri ürünlerin çöplerini olduğu gibi bırakan şahıslar tepki topladı. Karadeniz bölgesindeki bir sahilde çekildiği belirtilen görüntülere çok sayıda yorum geldi. Fotoğrafı gören vatandaşlar, yapılanın çok yanlış olduğunu belirterek, çevre kirliliğine neden olan kişilere daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydettiler.



