Bunu yapan yandı ! 3 bin 150 TL'ye kadar cezası var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ‘Kurban Hizmetleri Komisyonu’ kurban kesim yerleri ile uyulması gereken kuralları açıkladı. Yapılan açıklamada kurallara riayet etmeyenlere 58 TL ile 3 bin 150 TL arasında değişen oranlarda ceza kesileceği belirtildi.



Kdz. Ereğli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ‘Kurban Hizmetleri Komisyonu’ kurban kesim yerlerini ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili Saim Eskioğlu, kurallara uymayanlara üç bin 150 TL’ye kadar para cezası uygulanabileceği dile getirdi. Eskioğlu açıklamasında şu bilgilendirme ve uyarıları yaptı; “Kurban Bayramında kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak ve kurban kesim yerlerini belirlemek üzere toplanan ‘Kurban Hizmetleri Komisyonu’ almış olduğu kararlar şu şekildedir; Kurbanlık Hayvan Satış Yeri olarak Delihakkı Belediye Şansiyesi tesisleri tahsis edildi. Kurbanlık hayvan kesim yeri olarak ise Kdz. Ereğli Belediyesi Kepez Mahallesi Dubleks Evler yanı, Kdz. Ereğli Belediyesi Balı Mahallesi Belediye Mezbahası, Gülüç Beldesi Merkez Mahallesi No:6 (Boş bina altı), Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi Çilek Sokak, Köylerde ise herkesin gelip geçtiği yerler, köy meydanları, park vb. yerler dışındaki mahalleler belirlendi. Kurban kesimi yapılmayacak yerler ise şu şekilde belirlendi; Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerler, ana yollar, tali yollar, köprü ve üst geçit altları, evlerin sokağa açılan kapı önü vb. yerler. Kanun ve Yönetmelikte belirtilen usul ve kurallara uyulmadan kurban kesildiğinde; fiilin çeşidine göre 58.351’den başlamak üzere 232TL, 625TL, bin 452TL, üç 150TL ye kadar para cezası söz konusudur.



Kurban kesimi ile ilgili olarak vatandaşlar, Belediye Başkanlığı için 0 372 333 11 53, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü için 0 543 941 66 17 ve 0 545 725 76 75, İlçe Sağlık Müdürlüğü için 0 543 804 0106, İlçe Müftülüğü için ise 0 536 492 28 12 numaralı telefonları arayarak bilgi ve yardım alabilecek”