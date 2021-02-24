Bunun adı vahşet! 2 yaşındaki bebeği, kaynar suyla haşlayarak katlettiler!

Avustralya'da 2017 yılında yaşanan korkunç bir olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Kan donduran olayda, 2 yaşındaki bebeğin altını pislettiği için anne ve babası tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldüğü ifade edildi.

Karnında, sırtında ve dizlerindeki yanıklar dikkat çekti

2 yaşındaki Maddilyn Rose Ava Stokes isimli bebek 25 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetmişti. Karnında, sırtında ve dizlerinde ileri derece yanıklar göze çarpmıştı.

Olayda karar belli oldu talihsiz bebeğin annesi ile babası işkence ve adam öldürme suçlarından cezalandırıldı.

Küçük çocuğu küvette kaynar suya tuttu

Babanın küçük çocuğu küvette kaynar suya tutarak vücudunda ağır yanıklara sebebiyet verdiği ve bebeğin bu yüzden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Talihsiz bebek kalp krizi geçirerek öldü

Küçük bebek sağlık ekipleri tarafından olaydan 5 gün sonra evinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Bebeğin çektiği acıya dayanamadığı için kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.