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  3. 28 Aralık 2018 11:10

''Burada müdür de savcı da kral da benim'' sözüne soruşturma

İzmir'de, ceza avukatı Abdi Yaşar'ın tutuklu müvekkiliyle görüşmek için gittiği cezaevine götürdüğü klasör ''silah'' sayıldığı için alınmamasının ardından olayla ilgili cezaevi müdürü ve infaz koruma memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

''Burada müdür de savcı da kral da benim'' sözüne soruşturma
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İzmir'de, ceza avukatı Abdi Yaşar'ın tutuklu müvekkiliyle birlikte duruşma öncesi savunma hazırlamak için gittiği cezaevine yanında götürdüğü klasörün 'silah' sayıldığı gerekçesiyle alınmamasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, cezaevi müdürü ve avukatı içeri almayan infaz koruma memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat Abdi Yaşar, iddiaya göre, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkili K.A. ile duruşma öncesi savunma hazırlamak için görüşmek istedi. Cezaevi girişinde Yaşar'a elindeki klasörün 'delici', 'kesici alet' ve 'silah' sayıldığı gerekçesiyle içeri alınamayacağı söylendi. Avukat Yaşar, duruma, daha önce defalarca aynı tipte klasörle cezaevine girdiğini söyleyerek, karşı çıktı ardından da cezaevi müdürüyle görüştü. Cezaevi müdürü, Yaşar'a, talimatı kendisinin verdiğini ve klasörle cezaevine giremeyeceğini söyledi. Böyle yasal düzenleme olmadığını, bunun keyfi uygulama olduğunu belirten avukat Yaşar'a, cezaevi müdürü, iddiaya göre, "Burada müdür de savcı da kral da benim" yanıtını verdi. Müvekkiliyle görüşmesinin keyfi uygulamalarla engellediğini ve yaklaşık 3 saat boyunca cezaevinde bekletildiğini öne süren Yaşar, olayı tutanak altına aldırmak istediği için çağırdığı avukatıyla da içeri alınmadı ve görevliler kendisine "Müdür beyin kesin talimatı var, bu cezaevine avukat Abdi Yaşar giremez" dedi.

Avukat Yaşar'ın savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve avukatı içeri almayan infaz koruma memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nın konuyla ivedilikle ilgilendiğini belirten ceza avukatı Abdi Yaşar, "Geçtiğimiz günlerde istemediğimiz üzücü bir olay yaşadık. Müvekkilimizle görüşmek için gittiğimiz cezaevinde elimdeki klasör silah sayılarak, içeri alınmadım. Bu konuda böyle bir yasal düzenleme olmadığını söylememe rağmen cezaevi müdürü 'Burada müdür de savcı da kral da benim' dedi. Biz kanun adamıyız. Kanunlar çerçevesinde kendimize herhangi bir ayrıcalık talep etmedik. Ama bize uygulanan bu tavır sonrasında Cumhuriyet Başsavcımı'za suç duyurusunda bulunduk. Kendisi de söz konusu cezaevi hakkında soruşturma başlattı. Biz kendini kanundan üstün gören, keyfi uygulamalarla hukukun önüne geçen kişilerin devletimize ve vatandaşlarımıza zarar vereceğini düşünüyoruz. O yüzden konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Avukatın klasörü ''silah'' sayıldıAvukatın klasörü ''silah'' sayıldı

DHA

cezaevi müdürü , avukat
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