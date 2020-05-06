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  3. 06 Mayıs 2020 18:36

Burak Akkul'dan normalleşme sürecine tepki

Koronavirüse yakalanan ve günlerdir tedavi gören Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, normalleşme sürecine tepki gösterdi.

Burak Akkul'dan normalleşme sürecine tepki
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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir ay koronavirüs tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan sunucu Burak Akkul, dünyada ve Türkiye'de geçilmeye başlanan "normalleşme sürecini" eleştirdi.

Sağlık yerine ekonominin seçildiğini söyleyen Akkul, “Dünya daha fazla dayanamıyor, sağlık yerine ekonomiyi seçiyor… Şaşırmıyoruz. Sonuçları endişeyle bekliyoruz” dedi.

Akkul ayrıca AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacak olmasına ilişkin ise, "AVM'de kal" paylaşımı yaptığı görüldü.

Cumhuriyet

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