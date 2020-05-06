Burak Akkul'dan normalleşme sürecine tepki

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir ay koronavirüs tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan sunucu Burak Akkul, dünyada ve Türkiye'de geçilmeye başlanan "normalleşme sürecini" eleştirdi.

Sağlık yerine ekonominin seçildiğini söyleyen Akkul, “Dünya daha fazla dayanamıyor, sağlık yerine ekonomiyi seçiyor… Şaşırmıyoruz. Sonuçları endişeyle bekliyoruz” dedi.

Akkul ayrıca AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacak olmasına ilişkin ise, "AVM'de kal" paylaşımı yaptığı görüldü.