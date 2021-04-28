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Burak Elmas resmen Galatasaray başkan adayı!

Galatasaray'da Burak Elmas, başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı.

Galatasaray Kulübünün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan eski yönetici Burak Elmas, başvuru evraklarını divan kuruluna teslim etti.

Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile divan kuruluna teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler galatasaray başkan burak elmas
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