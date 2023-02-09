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Burası Adana... Deprem sonrası çatlakları sıvadılar!

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Kahramanmaraş depreminin ardından Adana'da bir binadaki çatlakların sıvandığı görüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından müteahhit firmadan yapılan açıklamada, ''Biz binamızdan eminiz'' denildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir’de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açtı.

O bina önce mühürlendi, sonra bakanlık görevlilerinin yaptığı kolonlardaki incelemenin ardından mühür kaldırıldı. İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler Türkiye'nin dikkatini çekti.

"BİZ BİNAMIZDAN EMİNİZ"

Müteahhit firma yetkilisi, “İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz” dedi

Sabah saatlerinde mühürlenen bina öğleden sonra incelemelerin ardından açıldı. Binalarda geniş kaplı analiz yapılacağı öğrenildi.

İHA

Etiketler adana deprem sıva yapılan bina çatlak
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