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Burası Ardahan! Dev kurt böyle görüntülendi

Ardahan'da yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen dev kurt kameraya yansıdı.

Çetin geçen kış şartları en çok da yaban hayvanlarını olumsuz olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen bu hayvanlar, zaman zaman bölge insanları ile burun buruna gelebiliyor. Bunun son örneğini Ardahan'da yaşandı.

DEV KURT KAMERADA
Kent merkezine yakın bir yerde Ardahan TV kameraları tarafından görüntülenen dev kurt, görenleri şaşkına çevirdi. Son derece rahat tavırlar sergilediği gözlenen kurt, iri cüssesi ile dikkat çekti.

Etiketler kurt ardahan
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