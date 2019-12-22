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  3. 22 Aralık 2019 09:01

Burası İstanbul... Rengarenk evleri görenler hayran kaldı

İstanbul'un Silivri Beleediyesi'nin Sokak İyileştirmesi Projesi kapsamında Boğluca Deresi çevresinde sokak ve cadddeler rengarenk boyandı.

Burası İstanbul... Rengarenk evleri görenler hayran kaldı
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Bina sahipleriyle yapılan istişareler sonucu dere çevresinde de yeşillendirme yapılması planlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise şunları söyledi: “Bu kanalın etrafının cazibe merkezi olmasından hareketle bu binaları rengârenk boyadık. Amacımız, burada gökkuşağı gibi rengârenk, insanın içinin açıldığı, sabah kalktığında veya burada yürüdüğünde içine enerji dolan atmosfer yaratmak. Bu projenin devamı da olacak. Tabelaları kaldırıp, minimal düzeyde tek tip tente koyacağız. Tenteleri de yaptıktan sonra Boğluca Deresi’nin etrafı cazibe merkezi olacak.” 
 

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