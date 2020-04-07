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  3. 07 Nisan 2020 22:41

Burdur'da 3 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Burdur'da 3 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Çelçikçi’de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu.

Bucak Devlet Hastanesi’ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.

Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi’deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.

DHA

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