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  3. 17 Temmuz 2020 21:10

Burdur'da 6 askerde koronavirüs tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamaya göre, Burdur'da askeri birliğe katılan 6 askerde koronavirüs tespit edildi.

Burdur'da 6 askerde koronavirüs tespit edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Covid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.


Burdur 58. Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda daha önce de 33 askerde corona virüs tespit edilmişti. Virüs tespit edilen askerler ile temas edenlerden oluşan 670 kişi yurtlarda karantinaya alınmıştı.

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