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Burdur'da diyaliz skandalında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Burdur'da diyaliz skandalında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
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Burdur'da 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisinin ardından fenalaşan ve hastaneye geri dönenlerden biri olan 67 yaşındaki Somali vatandaşı Amina Abas Jama, sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve maalesef hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükselirken, 18 hastanın tedavisi devam ediyor.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.

Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti.

Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.

Olay sonrası ambulans ile Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alınıp entübe edilen hastalardan Somali uyruklu Amina Abas Jama (67) da bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Dün Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamayan Mustafa Demir ve bugün sabah saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Saniye Aksöz memleketleri Burdur'da toprağa verildi.

Olaydan sonra tedavileri tamamlanan 12 hasta taburcu edilirken tedavisi devam eden 18 hastadan 2’sinin entübe halinde olduğu Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde açıklandı.

Etiketler Burdur diyaliz facia
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