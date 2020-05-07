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  3. 07 Mayıs 2020 15:30

Burdur’da zehirli mantar hastanelik etti

Burdur'un Merkez Büğdüz köyü Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir araziden iftar yemeği için mantar toplayan aile, topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Burdur’da zehirli mantar hastanelik etti
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Merkez Büğdüz köyü Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bozdemir ailesi, dün iftar yemeğinde araziden topladıkları mantarı yedi. Mehmet Bozdemir (50), eşi Aysel Bozdemir (57), annesi Faden Özdemir (93) ve yengesi Keziban Bozdemir (66) mantar nedeniyle zehirlendi.

Mide bulantısı ve yüksek ateş şikayeti başlayan aile üyelerinden Faden Bozdemir, sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Yakınları tarafından otomobille aynı hastaneye götürülen Mehmet, Aysel ve Keziban Bozdemir ise acil servisteki ilk müdahalelerinin ardından dahiliye servisinde tedaviye alındı.

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