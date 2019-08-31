Burhan Kuzu doğalgaza zam yapanı buldu !

Son günlerde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Doğalgaza, 1 Ağustos’ta da yüzde 15 zam gelmişti.

Yurttaş sosyal medyada duruma isyan ederken zammın hükümetle bir ilgisi olmadığını söyleyen Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun tweeti acı acı gülümsetti.

İşte Burhan Kuzu'nun tweeti;

"Türkiye,iç ve dış tehditlerin yanı sıra ekonomik tehditlerle de karşı karşıya. Doğalgaz zammını yapan hükümet değil,Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yani BOTAŞ’tır.AK Parti olarak,Türkiye’nin en ücra köşesine doğalgaz getirerek,vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık"

Doğalgaza gece yarısı zammı ! Yüzde 15 zamlandı!