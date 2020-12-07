Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan başvurular, yine kurum tarafından değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecek Ocak ayından itibaren verilecek KYK burs başvuru sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını, E-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK başvuruları 8 Kasım 2020 tarihinde sona ermişti.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2020

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı, Lisansta 550 TL, Yüksek Lisansta 1.100 TL, Doktorada 1.650 TL olarak belirlenmişti.

KİMLER FAYDALANABİLİR ?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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