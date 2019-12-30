Bursa-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Mezit Boğazı, Mezit 10 mevkiinde öğle saatlerinde 3 TIR'ın kayması sonucu Bursa- Ankara yolu trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda ekipler, 2 saat sonra bir TIR'ı yol kenarına çekerek, ulaşımın tek şeritten kontrollü bir şekilde devamını sağladı.

Sürücüleri uyararak dikkatli seyretmelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, diğer iki TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor.