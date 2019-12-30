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  3. 30 Aralık 2019 15:46

Bursa-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi. 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa-Ankara yolu 2 saat trafiğe kapandı.

Bursa-Ankara yolu ulaşıma kapandı
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İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Mezit Boğazı, Mezit 10 mevkiinde öğle saatlerinde 3 TIR'ın kayması sonucu Bursa- Ankara yolu trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda ekipler, 2 saat sonra bir TIR'ı yol kenarına çekerek, ulaşımın tek şeritten kontrollü bir şekilde devamını sağladı.

Sürücüleri uyararak dikkatli seyretmelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, diğer iki TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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