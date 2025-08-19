Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında olay iddia: ''O da AK Parti'ye geçecek''

CHP'li belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin yankıları ssürerken CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Bozbey'in de partisinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre 5 belediyenin daha AKP'ye geçişi konuşuluyor. Aralarından bir isim ise çok yankı uyandıracak. Habere göre AK Parti kulislerinde CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçeceği iddia ediliyor. Öte yandan CHP’li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kazım Gülpınar ve bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın da transferi konuşulanlar arasında. Cumhuriyet