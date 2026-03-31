  3. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen kritik bir soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Operasyonun kapsamının geniş olduğu ve çok sayıda kişi hakkında daha yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, emniyet güçleri sabah saatlerinde Mustafa Bozbey’in ikametine giderek arama ve el koyma işlemlerini gerçekleştirdi. Hakkındaki soruşturma dosyasının detayları henüz netleşmese de, operasyonun Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eş zamanlı olarak birçok adreste yürütüldüğü bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur".

CHP'LİLER, BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından CHP Bursa İl Teşkilatı, Büyükşehir Belediye binasının önünde toplandı. CHP milletvekilleri ve partililerin de yer aldığı kalabalık Bozbey’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Burada konuşan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bozbey'in gözaltına alınmasının halkın iradesine yönelik müdahale olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yapılan siyasi operasyonların yeni bir halkası olarak bu sabah, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması, doğrudan Bursalıların iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelik açık bir müdahaledir. Sandıkta tecelli eden millet iradesini hiçe sayan, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bu yaklaşım asla kabul edilemez. Çünkü unutulmamalıdır ki milletin iradesi yok sayılamaz" dedi.

Mustafa Bozbey’in kaçma şüphesi olmayan bir belediye başkanı olduğunu, ifadeye çağrılabileceğini söyleyen Nihat Yeşiltaş, "Bursa'mızın Başkanı Bozbey hakkında yürütülen sürecin, 10 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen dosya ile bugün ilişkilendirilerek yıllar sonra gündeme getirilmesi, hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hukuk, siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline getirilemez. Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedelediği gibi, halkın hukuka olan güvenini de derinden sarsmaktadır" diye konuştu.

'ÇAĞRILSAYDIM KENDİM GİDER, İFADEMİ VERİRDİM’

Öte yandan Mustafa Bozbey’in sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu sabah, son dönemde sıkça başvurulan şafak operasyonlarından biri ile gözaltına alındım. Oysa çağrılsaydım, daha önce birçok iddia kapsamında olduğu gibi yine kendim gider, ifademi verirdim. Yöneltilen suçlamaların üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Bu iddialar ile ilgili çok sayıda soruşturma yapılmış, her defasında asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. İçimiz rahat, yargıya da Bursa halkına da veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Herkes şunu bilmelidir ki; Bizler görevlerimize kişisel amaçlar için değil, Bursa ve Bursalılar için hizmet etmek üzere geldik. Hangi şartlarda olursak olalım dik duracağız, işimizi yapacağız. Benim bu geçici yokluğumda; tüm çalışma arkadaşlarım, ben görevimin başındaymışım gibi, Bursa’ya hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam etsinler, görevlerini layıkıyla yapsınlar. Hiçbir hizmet aksamasın, hiçbir vatandaşımız mağdur edilmesin, bizim önceliğimiz de sorumluluğumuz da değişmemiştir: Bursa ve Bursalılar."

İHA/DHA

Etiketler mustafa bozbey gözaltı CHP bursa büyükşehir belediyesi cumhuriyet başsavcılığı operasyon siyaset belediye başkanı
