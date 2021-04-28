  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine ara verildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine ara verildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler budo bursa istanbul deniz otobüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan ''soru - cevap'' 3 haftalık tam kapanma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'zekat' açıklaması
Basın kartı olmayan gazetecilere müjdeli haber
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili açıklama
İğrenç olay! Başından vurduğu eşine cinsel saldırıda bulunmuş
Tam kapanma öncesi sahiller doldu taştı