  3. Marmara Denizi'nin sürpriz misafirleri kamerada... İskelede balık ziyafeti çektiler

Bursa sahilinde sürpriz: İki su samurunun iskeledeki balık ziyafeti kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahile inen iki su samurunun iskelede balık ziyafeti çekmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Marmara'nın zengin ekosisteminin bir göstergesi olan bu sevimli canlıların kıyıya kadar gelmesi hem şaşırttı hem de yüzleri güldürdü.

Bursa'nın Gemlik ilçesi, son günlerde doğanın sunduğu eşsiz ve tebessüm ettiren bir manzaraya sahne oldu. İnsan popülasyonunun ve deniz trafiğinin yoğun olduğu kıyı şeritlerinde nadir görülen yaban hayvanlarından olan iki su samuru, Gemlik sahilindeki bir iskeleye çıkarak adeta kendilerine açık büfe bir balık ziyafeti çekti.

O anlara şahitlik eden şanslı vatandaşlar, bu sevimli ve normalde ürkek olan canlıların iskeledeki rahat tavırlarını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Çevredeki insanlara ve hareketliliğe aldırış etmeden yakaladıkları balıkları afiyetle yiyen su samurları, karınlarını doyurduktan sonra sessizce Marmara'nın sularına dalarak gözden kayboldu.

Gündelik hayatın telaşı içinde beliren bu doğal güzellik, sosyal medyada da hızla yayılarak izleyenlerin içini ısıttı.

Biyologlar ve yaban hayatı uzmanlarının sıkça belirttiği üzere; su samurları (Lutra lutra) genellikle temiz, oksijen oranı yüksek ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin sularda barınır. Gemlik gibi sanayi ve liman faaliyetlerinin de bulunduğu bir bölgede su samurlarının bu denli rahatça kıyıya gelip avlanabilmesi, körfezdeki deniz ekosisteminin canlılığına ve su kalitesinin iyileşme eğiliminde olduğuna dair umut verici bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Uzmanlar, yaban hayatının şehirle kesiştiği bu tür durumlarda vatandaşların son derece bilinçli davranması gerektiğini hatırlatıyor.

Bu sevimli canlılarla karşılaşıldığında onları beslemeye veya onlara yaklaşmaya çalışmamak, sadece uzaktan gözlemleyerek doğal avlanma döngülerine saygı duymak, hem hayvanların hem de doğanın dengesi açısından büyük önem taşıyor.

İHA

