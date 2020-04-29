  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Nisan 2020 17:42

Bursa'da 2 katlı ev yandı !

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da 2 katlı ev yandı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bursa'da Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi'nde Emin Turgut'a ait, torunu Osman Y.'nin tek başına yaşadığı 2 katlı evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşlar, Osman Y.'nin, dedesi Emin Turgut'a kızarak evi ateşe verdiğini öne sürdü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , bursa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM