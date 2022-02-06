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Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:07'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.04 km olduğunu duyurdu.

22 Ocak tarihinde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

AFAD verilerine göre 19 Ocak tarihinden beri Bursa'da 11 deprem yaşandı. Depremlerin dokuzu 2.0 büyüklüğünün altındaydı. 

Etiketler bursa deprem afad deprem son dakika
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