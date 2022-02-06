Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa'da Gemlik Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:07'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.04 km olduğunu duyurdu.
22 Ocak tarihinde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD verilerine göre 19 Ocak tarihinden beri Bursa'da 11 deprem yaşandı. Depremlerin dokuzu 2.0 büyüklüğünün altındaydı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol