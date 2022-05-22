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Bursa'da 50 milyon makaron ele geçirildi

Bursa'da 50 milyon makaron ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yasa dışı makaron doldurumunun yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendiği belirtildi.

Aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron, 6 bin 950 kilogram tütün ve 7 makaron doldurma makinesi ele geçirildiği kaydedildi.

 Açıklamada, 13'ü yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılarak, "Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır" ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaronun yakalanmasını sağlayan Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerini tebrik etti.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Osmangazi ilçesinde 16 Mayıs'ta operasyon yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir imalathaneye düzenledikleri baskında 5 milyon 637 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan kişi de tutuklanmıştı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, bilgisayar ve araçlarda yaptıkları teknik ve fiziki takipler sonucunda Osmangazi ilçesindeki depoyu tespit etti.

Depoya sabaha karşı operasyon yapan ekipler, 13'ü yabancı uyruklu 15 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 50 milyon adet doldurulmuş makaron, 6 bin 950 kilo tütün. 5 milyon 778 bin adet filtre, 2 bin 485 adet rulo şeklinde kağıt. 195 adet rulo şeklinde sigara ağız kağıdı 795 kilo tutkal, 103 palet karton, tanesi 1 milyon dolar değerinde olan yurt dışından getirilen 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Etiketler makaron bursa
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