Bursa'da aniden çıkan hortum panik yarattı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde aniden ortaya çıkan hortumu gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz açıklarında aniden çıkan hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bir süre devam eden hortum daha sonra gözden kayboldu.
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