Bursa'da çocukların kullandığı ATV takla attı: 2 çocuğun yaralandığı kaza anı kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iki çocuğun kullandığı ATV geri manevra yaparken kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada şans eseri 2 çocuk sadece hafif şekilde yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde küçük yaştaki çocukların tehlikeli ATV sürüşü az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı mevkisinde meydana gelen kazada, iki çocuğun üzerinde bulunduğu ATV kontrolden çıkarak yol kenarında takla attı. Yürekleri ağza getiren kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geri Manevra Sırasında Hakimiyeti Kaybettiler

Olay, Mudanya Su Otomatı yakınlarında gerçekleşti. Dört tekerlekli ATV'yi kullanmak isteyen çocuklar, araçla geri manevra yapmaya çalıştıkları esnada direksiyon hakimiyetini aniden kaybetti. Hızla kontrolden çıkan araç devrilerek takla atarken, çocuklar aracın üzerinden savruldu.

Kaza anına şahit olan çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle çocukların yardımına koşarken, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, her iki çocuğun da şans eseri kazayı sadece hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Yaralı çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik kameralarına yansıyan bu kaza çocukların gözetimsiz motorlu araç kullanımındaki büyük riski bir kez daha gözler önüne serdi.

İHA