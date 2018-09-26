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BURSA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI ! BİNALARDA HASAR VAR...
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  3. 26 Eylül 2018 16:46

Bursa'da doğalgaz patlaması ! Binalarda hasar var...

Bursa'da bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada binalarda hasa rolduğu bildirildi.

Bursa'da doğalgaz patlaması ! Binalarda hasar var...
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerinde yaralıların olduğu bildirilirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binanın duvarı bir aracın üzerine yıkıldı. Olayda yaralıların olduğu bildirilirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları kırıldı. Patlamanın sesi kentin bir çok yerinden duyuruldu. Bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. 

Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu açıklayan Bursa Valisi İzzettin Küçük, olayda maddi hasar meydana geldiğini, ağır yaralıların bulunmadığını ifade ederek, çevredeki binaların tedbir amacıyla tahliye edildiğini söyledi. 

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