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Bursa'da ''hava aracı düştü'' ihbarı alarma geçirdi!

Bursa'da ''hava aracı düştü'' ihbarı alarma geçirdi!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

Alınan bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi 

Bu arada ihbarın bir kişiden geldiği, ihbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi. 

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Ekiplerin Gümüştepe-Misi bölgesinde yaptıkları araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi. Ormanlık alanda araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

GERİ DÖNÜŞ YAPMAYAN HAVA TAŞITI YOK
Öte yandan Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp da geri dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi.

İHA

Etiketler nilüfer hava aracu
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