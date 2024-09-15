Bursa'da hortum paniği kamerada

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz açıklarında aniden çıkan hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bir süre devam eden hortum daha sonra gözden kayboldu.

İHA