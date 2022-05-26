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Bursa'da ilginç anlar: Damat, gelinlik giyip sokak sokak gezdi

Bursa'da bir damat gelinlik giyerek dışarı çıktı. Damadın gelinlik giyerek arkadaşlarıyla oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Bursa’da gelinlik giyinen damat görenleri hayrete düşürdü. Damadın gelinlikle oynadığı o anlar kameraya yansırken, geline taş çıkartması dikkat çekti.

 GELİNİ KISKANDIRAN PERFORMANS

Osmangazi ilçesinde bulunan Gazcılar Caddesinde çekilen görüntülerde yöresel gelenek olan kına gecesinde damadın gelinlik giyinmesini günümüzde de sürdüren çift büyük ilgi topladı. Gece yarısı gelinlik giyinen damat gelinle karşılıklı şarkılar söyleyerek oynadı. Kurtlarını döken damadın o halini görenler ‘gelinden daha iyi oynadı’ yorumunda bulundu.

O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler bursa damat gelinlik
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