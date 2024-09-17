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Bursa'da inşaatın sekizinci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'da inşaatın sekizinci katından düşen işçi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi Aziz Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bursa'da çalıştığı inşaatın 8'inci katından, 1'inci kattaki beton zemine düşen Aziz Ç. (30), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında çalışan Aziz Ç., bilinmeyen nedenle inşaatın 1'inci katına, beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların kalp masajıyla yeniden kalbini çalıştırdığı Ç., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler bursa Bursa 8. kattan düşen işçi Bursa hayatını kaybeden işçi
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