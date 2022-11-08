Bursa’da işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Bursa’da işçi taşıyan servis minibüsünün bir kamyonetle kaza yapması sonucunda 7 kişi yaralandı.

Bursa’nın İznik ilçesinde işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, bir okuldaki işçileri taşıyan servis minibüsü, ticari kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, servisteki 6 kişi ve ticari araçtaki sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Trafik kaza sebebiyle araç akışı kontrollü olarak tek şeritten verilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.