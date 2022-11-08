  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bursa’da işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Bursa’da işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Bursa’da işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı
Güncelleme:

Bursa’da işçi taşıyan servis minibüsünün bir kamyonetle kaza yapması sonucunda 7 kişi yaralandı.

Bursa’nın İznik ilçesinde işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı.

7 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, bir okuldaki işçileri taşıyan servis minibüsü, ticari kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, servisteki 6 kişi ve ticari araçtaki sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Trafik kaza sebebiyle araç akışı kontrollü olarak tek şeritten verilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Etiketler bursa kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet kıskandığı siyasetçiyi açıkladı
Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu
Kurtlar Vadisi'nin ''zürriyetsiz'' Erdal'ı bambaşka biri oldu
Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır''
Türkiye'nin en çok güvendiği 20 ünlü isim açıklandı
Emekli maaşları için yeni çalışma başlatıldı: En düşüğü 5 bin liraya...
Melis Sezen süper minili pozuyla ortalığı salladı
Haftalık ideal cinsel ilişki sayısı açıklandı
Erdoğan'dan aHaber muhabirine: ''Ayak yapma, ayak yapma''
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik