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Bursa'da işçiler amonyak gazından zehirlendi

Bursa'da işçiler amonyak gazından zehirlendi
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Bursa'da bulunan bir gıda fabrikasında amonyak gazına maruz kalan 7 işçi fenalaştı. Fenalaşan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında meydana geldi. Fabrikada amonyak gazına maruz kalan işçiler Hafize D. , Harbiye Ö., Kadife A., Nazmiye S., Emel B., Nevin A. ve Yasin A., fenalaştı.

Bursa'da işçiler amonyak gazından zehirlendi - Resim : 1

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

7 işçi, fabrikanın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Etiketler bursa Bursa zehirlenme Amonyak gazı zehirlenmesi
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