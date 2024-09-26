Bursa'da işçiler amonyak gazından zehirlendi
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Bursa'da bulunan bir gıda fabrikasında amonyak gazına maruz kalan 7 işçi fenalaştı. Fenalaşan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'da faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında meydana geldi. Fabrikada amonyak gazına maruz kalan işçiler Hafize D. , Harbiye Ö., Kadife A., Nazmiye S., Emel B., Nevin A. ve Yasin A., fenalaştı.
İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI
7 işçi, fabrikanın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
DHA
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