  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bursa’da koca dehşeti: Tartıştığı eski eşini vurdu

Bursa’da koca dehşeti: Tartıştığı eski eşini vurdu

Bursa’da koca dehşeti: Tartıştığı eski eşini vurdu
Güncelleme:

Bursa’da bir kişi, boşanma davası sonrası tartıştığı eşini tabancayla bacağından yaraladı.

Bursa’da eski koca dehşeti yaşandı. 

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşi Saliha S.'den (38) ayrılan Erkan S. (45), bugün boşanma davasına katıldı. Mahkeme heyeti çocukları baba Erkan S.’ye verdi. Bunun üzerine baba Erkan S., eski eşine çocuklarla konuşmasını söyledi. Fakat Saliha S., “Çocuklarımı da seni de görmek istemiyorum” diye cevap verince iki arasında tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNİ BACAĞINDAN YARALADI!

Cevaba sinirlenen baba Erkan S., eşinin daha öncede kendisini aldattığını iddia ederek, silaha sarılıp eski eşini kovalamaya başladı. Panik halinde kaçan kadın, sokak üzerindeki bir işyerine sığındı. Öfkeli adam ise işyerinin kapısında eski eşine tek el ateş açarak bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 38 yaşındaki kadın ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

OLAYDA YARALANAN KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ!

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Tartışmayı gören mahalle muhtarı, “ İkili bir süre önce ayrılmış, bugün davaları varmış. Bugün Bölge Adliyesine gelmişler, buradan birlikte çıkınca arabayla buraya kadar geliyorlar. Burada tartışma çıkıyor. İddiaya göre, mahkeme çocukları babaya veriyor. Kadın da “Çocukları da seni de görmek istemiyorum” diyor. Bu yüzden tartışıyorlar. Eski eşini vuran şahsın, “Beni 30 yaşında evli biriyle aldattın” diye bağırarak, kovaladığını duyduk” ifadelerini kullandı.

Etiketler tartışma dehşet bursa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı İstanbul'da makas atma kazası kamerada İstanbul'da makas atma kazası kamerada EURO 2024'te finalin adı belli oldu EURO 2024'te finalin adı belli oldu Wanda Nara ''bu aşk bitti'' dedi, Icardi'den karşı hamle geldi Wanda Nara ''bu aşk bitti'' dedi, Icardi'den karşı hamle geldi ''Zam toplantısı'' yok: Emekli zammı için son kararı Erdoğan verecek ''Zam toplantısı'' yok: Emekli zammı için son kararı Erdoğan verecek Erdoğan ABD'ye gider gitmez şikayet ettiler Erdoğan ABD'ye gider gitmez şikayet ettiler Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Yaz sıcağında, sağanak yağışlar fena vuracak Yaz sıcağında, sağanak yağışlar fena vuracak Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na soğuk duş Son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na soğuk duş Dolar/TL kaç olmalı? İhracatçılar rakam verdi Dolar/TL kaç olmalı? İhracatçılar rakam verdi