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Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında

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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi, Olayda 1 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'ndeki kömür ocağında, saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan Murat Ö. adlı işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olayı doğrulayıp, "Bir kişi toprak altında kaldı. Ben de olay yerine gidiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler maden ocağı Goçük işçi bursa
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