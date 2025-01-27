Bursa'da korkutan deprem

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 13.43 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 9.74 kilometre olarak ölçüldü.

Depremle birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...