Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Orhaneli ilçesi kırsal Firoz Mahallesi ile Keles ilçesi Közbudak Mahallesi arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.