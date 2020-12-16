Bursa’da korkutucu korona tablosu: Vefat sayısında yüzde 152 artış var

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, “Bursa'daki ürkütücü istatistiklerde maalesef gerileme yok. Aralık’ta ayında vefat sayısı yüzde 152 arttı” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde kamuoyuna açık yayınlanan vefat sorgulama kayıtlarına göre, Bursa'da 2018'in 1-15 Aralık döneminde 617, 2019'un aynı döneminde 628 vefat meydana geldiğini belirten İsmet Karaca, “2020'nin 1-15 Aralık döneminde bin 582 vefat var, geçen iki yılın aynı dönemine göre vefat sayısında yüzde 152 artış yaşandı. Geçen yıla göre fazladan 954 kişi vefat var ki, pandemi koşullarında nasıl acı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

“ÜRKÜTÜCÜ TABLO BELEDİYE SİTESİNDEN TAKİP EDİLEBİLİR”

Belediye verilerinde eskiden açık olan ölüm nedeninin saklanması nedeniyle bu vefatların ne kadarının Covid19 kaynaklı olduğunun bilinemediğini, bunun da devletin şeffaflığına gölge düşürdüğüne değinen Karaca, vefat sayılarındaki ürkütücü artış Büyükşehir Belediyesi’nin vefat sorgulama sayfasından takip edilebildiğinin altını çizdi.



“HAYAT DEVAM EDİYOR, ESNAFIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Bir yandan vefatlar nedeniyle büyük üzüntüler yaşarken, bir yandan da hayatın devam ettiği gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen CHP’li İsmet Karaca şöyle konuştu:



* Pandemiden etkilenen ekonomiyi de ayakta tutabilmek gerekiyor. Hükümeti, özellikle küçük esnafa sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çünkü küçük esnafın durumu hiç iç açıcı değil. Kira yardımı adı altında gündeme getirilen 600-700 liralık komik desteklerle küçük esnafımızın nefes alması mümkün değil.

* 4-5 farklı kurumdan ayrı ayrı dolgun maaşlar alıp, suçüstü yakalanınca ‘Kuruşuna bile el sürmedim, o paraları hayır-hasenat işlerine harcadım' diye açıklama yapmak zorunda kalan bu yüzsüzlerin, küçük esnafımızın derdini anlamasını da pek beklemiyoruz ama çağrımızı tekrarlıyoruz. Esnaf bırakın kirayı, elektriği, suyu ödemeyi, evine ekmek götüremez halde. Hükümet öncelikli olarak esnafa sahip çıktığını göstermek zorundadır.