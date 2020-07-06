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  3. 06 Temmuz 2020 15:51

Bursa'da maske kuralına uymayanlara 900 TL ceza kesildi

1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları sonrası, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Bursa'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. İlde sokağa maskesiz çıkanlara polis ekiplerince 900 TL idari para cezası uygulandı.

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1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayınca, bazı illerde koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta, artan vaka sayılarıyla birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Bursa genelinde maske takmak zorunlu hale geldi.

Polis ekiplerinin, pandemi sürecinden itibaren başlattığı denetimler, bugün de devam etti. Kentin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, araçlardan sık sık anons ederek, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polisin yaptığı denetim sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kimi vatandaş polis görünce maskesini taktı, kimi ise maskesini düşürdüğünü öne sürdü. Polis ekipleri, maske takmayanlara valilik emrine uymadıkları gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uyguladı.

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